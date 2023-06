Antwerp sterk vertegenwoordigd in ideale elftal Vidarsson: "Puur om deze reden"

Voor Sporza maakt Arnar Vidarsson zijn ideale elftal tussen de drie titelkandidaten. Antwerp is daarin duidelijk het sterkst vertegenwoordigd.

Met doelman Butez en centrale verdedigers Alderweireld en Pacho kleurt de centrale as rood. "Puur omdat Antwerp de best verdedigende ploeg is van de drie. Dat zie je niet alleen in de statistieken, maar ook op het veld aan de manier waarop ze druk zetten."

Voor de verdediging kiest de Ijslander voor Teuma en Vermeeren, die in balans lag met een Genkie. "Heynen zou mijn eerste wisselspeler zijn, al vind ik het knap dat Antwerp Vermeeren durfde zetten. Hij greep volop zijn kans en deed dat ongelooflijk goed. Dus kies ik voor de jeugd."

Genkse flanken

De flanken neemt Genk voor zijn rekening met rechtsachter Munoz en links- en rechtsbuiten Trésor en Paintsil. Linksachter kiest Vidarsson voor Lapoussin. "Waar Antwerp de beste verdedigende ploeg is, speelt Genk het mooiste voetbal. Het is de meest aanvallende ploeg, dankzij assistmachine Trésor."

Maar ook Munoz oogst lof van de voormalige coach. "Hij wordt almaar beter in zijn infiltraties. Tegen Club versierde hij zo toch een paar kansen, wat een extra wapen is."

Tot slot kiest Vidarsson voor Boniface en Janssen als spitsenduo. "Deze ploeg wordt kampioen, want het bevat alle sterktes: de Antwerpse defensie, Genkse klasse en sterkhouders van Union."