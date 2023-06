Flankspeler Rode Duivels op weg naar Barcelona? "Hangt hiervan af"

Want FC Barcelona-coach Xavi gaf voor Mundo Deportivo toe enorm geïnteresseerd te zijn in Carrasco. "Hij is een speler die ons zeker bevalt. We hebben een optie die Mateu (sportief directeur Barça, red) onderhandeld heeft en we zullen zien. Alles hangt af van wat er volgende week gebeurt."

Volgende week zit het seizoen van de Madrilenen erop, en zal Messi de knoop over zijn toekomst doorhakken. De mogelijke komst van de Argentijn naar Barcelona, zou die van Carrasco kunnen tegenwerken.

Diego Simeone houdt alvast rekening met het vertrek van zijn flankspeler. "Yannick heeft de mogelijkheid om naar Barcelona te gaan. Ik wil dat goede spelers blijven, maar als hij vertrekt dan wil ik hem bedanken voor alles", lijkt de Atletico-coach voor COPE zich al neer te leggen bij een eventuele transfer.

Yannick Carrasco groeide de voorbije jaren uit tot een absolute sterkhouder van Atletico Madrid en wist met de Madrilenen in het seizoen 20-21 nog kampioen van Spanje te worden. Dit seizoen was de polyvalente flankspeler, die onder Simeone vaak als linksback werd uitgespeeld, goed voor 7 doelpunten en 3 assists in 35 competitiewedstrijden.

