Jelle Bataille is de fans van Club Brugge dankbaar: "Die motiveren ons alleen maar"

Vorig weekend was het duidelijk dat de fans van Club Brugge niets liever zouden hebben dan dat Antwerp geen kampioen speelt. Bij Antwerp trekken ze zich daar niet veel van aan.

De opdracht voor Antwerp is op papier simpel. Ze moeten gewoon winnen van Racing Genk om de titel binnen te halen. Een gelijkspel kan ook nog, maar dan zijn ze afhankelijk van het resultaat van Union tegen Club Brugge. Bataille is er zeker van dat de Bruggelingen hun plicht gaan vervullen. “Brugge gaat niet naar Union om 5-0 te verliezen. Je stapt altijd met een zeker eergevoel op het veld. Als wij in die situatie zouden zitten, zouden we er ook vol voor gaan.”

De fans van Club Brugge zien dit anders. Ze willen niets liever dan dat iedereen kampioen wordt buiten Antwerp. Al het aan hen lag dan werd er Union geen strobreed in de weg gelegd. Dit was duidelijk vorig weekend toen de supporters van Club Brugge 'Antwerp marginale' aan het zingen waren en de goaltune van Antwerp werd ingezet na een doelpunt van Racing Genk. Bataille is duidelijk wat ze daar als spelersgroep van vinden. “Er gaan genoeg filmpjes rond op het internet. Die motiveren ons alleen maar. We zijn sterk genoeg om daar als groep mee om te gaan en ons erboven te zetten.”