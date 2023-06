Mulder en Degryse helemaal overtuigd welke rol Club Brugge in titelontknoping zal spelen

Wie wordt de nieuwe landskampioen? Zondagavond weten we wie Club Brugge opvolgt en de titel pakt.

Het is lang geleden dat de ontknoping van de Jupiler Pro League zo spannend was. Zondag volgt de slotspeeldag en met Royal Antwerp FC, Union SG en KRC Genk zijn er nog drie ploegen in de running voor de hoofdprijs.

Antwerp is de enige die het nog in eigen handen heeft. Als zij winnen op Genk, dan zijn ze kampioen. Om Union SG of KRC Genk tot kampioen te kronen zijn beide ploegen afhankelijk van het andere resultaat.

Voor Jan Mulder is het duidelijk dat Union SG de titel zal pakken. “Hun tegenstander Club Brugge is niet meer gemotiveerd. Genk-Antwerp wordt een gelijkspel”, zegt Jan Mulder heel erg duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

Ook zijn eeuwige zielsverwant Marc Degryse is die mening toegedaan. “Antwerp zal niet gaan winnen op Genk, terwijl Club niet meer de scherpte heeft om Union een hak te zetten.”

De krant vroeg in het totaal aan honderd bekende personen wie de titel zou pakken in de Jupiler Pro League. 57 van de ondervraagden gaan voor Union SG. 24 kiezen Antwerp, 19 Genk als nieuwe kampioen.