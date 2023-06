Wat als... Mark van Bommel afgelopen zomer toch voor KRC Genk gekozen had

Afgelopen zomer was Mark van Bommel in beeld bij Genk en Antwerp. Uiteindelijk koos hij voor The Great Old.

Vooraleer hij op de Bosuil tekende was Mark van Bommel ook in onderhandeling met KRC Genk. Voor voorzitter Peter Croonen van Genk is Van Bommel een mooie aanwinst voor het Belgische voetbal. “Hij is het soort pion dat je in je team wilt hebben... in plaats van tegen je”, zegt Croonen heel erg duidelijk bij RTBF. “Zijn voetbal is zeer georganiseerd, hij laat heel weinig ruimte voor zijn tegenstanders en het is echt moeilijk om hem te slim af te zijn.”

Iets totaal anders dan wat Genk nu brengt met Wouter Vrancken aan het hoofd. “Dat is niet het soort voetbal dat we hier bij Genk spelen. Wat als hij voor ons had getekend? Er zijn een paar contacten geweest, maar meer niet. En als hij trainer van Genk was geweest, zou hij zijn aanpak zeker hebben aangepast aan onze kern.”

De trainer is bij de Limburgers eigenlijk ondergeschikt aan de ploeg en het soort voetbal. “We hebben een heel duidelijk idee van het spel dat we hier willen en Dimitri De Condé rekruteert op basis daarvan. Als je met een coach praat, moet hij zich aanpassen. Op middellange termijn is het de sportief directeur die garant staat voor het DNA van een club.”