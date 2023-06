🎥 De supporters van KAA Gent hebben weer gekozen: dit is de winnaar van de Jean-Claude Bouvy-trofee

Hugo Cuypers heeft de Jean-Claude Bouvy-trofee gewonnen. De supporters kozen hem als beste speler van het voorbije seizoen.

Jaarlijks wordt bij KAA Gent de Jean-Claude Bouvy-trofee uitgereikt. Dat is voor de beste speler van het voorbije seizoen en de supporters kozen dit jaar voor Hugo Cuypers.

Cuypers won de prijs voor Sven Kums en Gift Orban. Vorig seizoen won Tarik Tissoudali de trofee die vernoemd is naar een ex-speler die in 1986 bij een verkeersongeluk omkwam.

Dit seizoen was Cuypers een constante waarde voor Gent. Hij scoorde in 55 wedstrijden 34 keer, waarvan 27 keer in de competitie. Ook was hij goed voor 9 assists.