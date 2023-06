🎥 Antwerp is er klaar voor! Waanzinnige beelden van supporters rond de Bosuil

De supporters van Royal Antwerp FC zijn er duidelijk klaar voor. De club moet vanavond de titel pakken.

Vanavond volgt de ontknoping van wie landskampioen wordt in de Jupiler Pro League. De fans van The Great Old zijn er uren voor de match in Genk alvast klaar voor.

Dat is te zien op beelden die de club zelf deelt op sociale media. De fans zijn er in groten getale aanwezig om de spelersbus uit te wuiven. Maar liefst 17.000 supporters zullen de match ook op de Bosuil volgen.