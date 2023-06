Van Bommel spreekt klare taal over helikopterstunt van Pro League: "Waarom?"

Vandaag weten we wie de opvolger van Club Brugge wordt als landskampioen. Antwerp heeft alvast de beste papieren.

Royal Antwerp FC is leider in de Jupiler Pro League en heeft alles in eigen handen. Als zij vandaag winnen in Genk, dan zijn ze de nieuwe landskampioen.

Omdat de wedstrijden op hetzelfde moment gespeeld worden, voorziet de Pro League een helikopter om de beker naar de juiste plek te brengen. Kostprijs voor deze stunt, om en bij de 5.000 euro.

De beker staat in Lint en zal rond acht uur vertrekken naar de nieuwe kampioen. Voor trainer Mark van Bommel is dat allemaal vreemd te noemen. Hij had verwacht dat de beker meteen in Genk zou klaarstaan.

“Volgens mij staan wij nog steeds bovenaan. Gaan ze er bij de Pro League dan vanuit dat we het niet gaan halen? Normaal gezien zetten ze de trofee toch bij het nummer één in de stand… Bizar”, is de Nederlander heel erg duidelijk.