Vanhaezebrouck spreekt over een superseizoen voor KAA Gent: "Zij die kritiek hebben, kenden niet alle omstandigheden"

KAA Gent wist het seizoen in stijl af te sluiten met een overwinning tegen Standard: 3-1. Ook Hein Vanhaezebrouck was dus een tevreden coach.

"We wilden het seizoen goed afsluiten. Niet per se om met 16 op 18 te eindigen, of te eindigen zonder verlies, maar we wilden vooral eindigen met een zege voor de supporters", aldus Vanhaezebrouck op zijn laatste persconferentie van het seizoen.

"Om er dan achteraf nog iets van te kunnen maken. Er waren wat festiviteiten georganiseerd en dan moet je die laten doorgaan op de best mogelijke manier."

© photonews

"Het ideale scenario is dan eigenlijk op achterstand komen en de winning goal maken in de laatste minuut. Hugo kon niet wachten, want hij wilde zeker zijn van de topschutterstitel en maakte er al voor de rust twee."

"Maar goed: de zege was het belangrijkste. De strafschop? Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een elfmeter mist. Maar hij kreeg een tweede kans: je moet als doelman op de lijn staan en niet ervoor en/of erachter. We wisten dat."

Superstraffe realisaties

"Het is superstraf wat mijn staf gerealiseerd heeft. Stilaan begint dat besef te komen, want we deden het met een kleine kern én heel wat blessures. De mensen die kritiek hadden, kennen niet alle omstandigheden."

"Als je alle omstandigheden in acht neemt, dan speelden we een absoluut superseizoen. Bij momenten was het overleven, maar we hebben heel straf werk gerealiseerd."