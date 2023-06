Het verschil tussen Nainggolan en Alderweireld: "Zulke jongens gun je het succes"

Royal Antwerp FC haalde de voorbije twee jaren grote namen naar de Bosuil. Dat uitgerekend Toby Alderweireld de ploeg aan de dubbel hielp is volgens Marc Degryse geen toeval.

Paul Gheysens had ervaren mannen nodig op de Bosuil. Eerst Radja Nainggolan, daarna ook Toby Alderweireld. “Radja heeft ongetwijfeld goed verdiend op de Bosuil, net als Toby”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Daar stopt de vergelijking ook voor de analist. “Maar er is een groot verschil in hoe beide spelers leven als een topsporter. Toby Alderweireld wilde bewijzen dat hij niet kwam uitbollen, dat hij niet versleten is. Hij wilde de club iets bijbrengen. Al maanden sleurt hij Antwerp naar de streep. Alderweireld is de architect van de dubbel. Zulke jongens gun je het succes.”

De ambities van The Great Old stoppen echter niet in de Jupiler Pro League. Wat Paul Gheysens voor ogen heeft is veel groter dan enkel België.

“Paul Gheysens en Marc Overmars zijn vast van plan om de club op termijn ook op de kaart van Europa te zetten. In Deurne zijn de ambities minstens even groot als in Brugge. Vandaag is er nog veel werk nodig om dat doel te bereiken. Maar Antwerp zal nu niet meer achterom kijken”, besluit Degryse.