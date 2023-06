Hugo Cuypers liet strafschop niet aan Gift Orban: "Rest van de ploeg wou het"

Hugo Cuypers sloot het seizoen af als topschutters. 27 goals heeft hij achter zijn naam, 5 meer dan de nummer twee.

Met een hattrick sloot Hugo Cuypers het seizoen met KAA Gent af, al had hij de strafschop eigenlijk ook wel willen laten aan Gift Orban. “Ik sta op één om te trappen, dus eigenlijk was er geen discussie”, zegt de Gouden Stier aan Het Laatste Nieuws.

Cuypers trapte uiteindelijk de strafschop. “Ik had uiteraard al twee doelpunten gemaakt op dat moment, dus ik wou de bal aan Gift geven. Maar de rest van de ploeg wist dat ik nog geen hattrick had gelukt in mijn carrière. Zij hebben dan doorgeduwd zodat ik de penalty zou trappen."

Cuypers was zonder grote verwachtingen aan het seizoen begonnen. “De voorbereiding heeft een goede basis gelegd, daarna heb ik mijn wedstrijden kunnen spelen en goede prestaties kunnen leveren. Naarmate het seizoen vorderde, werd de lat uiteraard hoger gelegd.”

Het is dan ook uitkijken of de topschutter van de Jupiler Pro League dinsdag in de selectie van bondscoach Tedesco geraakt. “Het zou een hele eer zijn om bij die selectie te zitten. Maar het zou anderzijds geen teleurstelling zijn, omdat ik voel dat ik nog wel wat progressiemarge heb.”