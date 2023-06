Mike Trésor profvoetballer van het jaar, Antwerp ruimschoots beloond: ontdek de laureaten van de Pro League Awards

Een verrassing kan je het niet noemen: Mike Trésor heeft de prijs ontvangen voor beste speler van het seizoen. De assistenkoning uit onze competitie ging op de Pro League Awards Teuma en Boniface vooraf.

De koning van de assists heeft het gehaald! Mede dankzij zijn 24 assists is Mike Trésor verkozen tot speler van het seizoen door zijn medespelers. De 24-jarige offensieve middenvelder (168 punten) klopte in deze verkiezing Teddy Teuma (129 punten) en Victor Boniface (90 punten) en volgt zo Deniz Undav op.

Toby Alderweireld (85 punten), zondag nog de redder van Antwerp, eindigt vlak achter de aanvaller van Union. Hugo Cuypers vervolledigt de top 5 met 64 punten. Ook nog in de top 10: Jean Butez (63 punten), Vincent Janssen (50 punten), Bryan Heynen (39 punten), Joseph Paintsil (30 punten) en Maxim De Cuyper (24 punten).

Vermeeren beste jongere, Van Bommel trainer van het jaar

Kampioen Antwerp graaide een groot deel van de prijzen mee. Bij de jongeren stond er geen maat op Arthur Vermeeren (163 punten). De 18-jarige middenvelder, die dit seizoen al excelleerde bij de grote jongens, bleef Maxim De Cuyper (128 punten) en Bilal El Khannouss (117 punten) voor.

Mark van Bommel (88 punten) is verkozen tot beste trainer van het seizoen. Karel Geraerts (85 punten) eindigde tweede, voor Wouter Vrancken en Jonas De Roeck. Andere coaches in de top 10 waren Ronny Deila, Felice Mazzo, Miron Muslic, Hein Vanhaezebrouck, Bernd Hollerbach en Steven Defour.

Jonathan Lardot ref van het seizoen, Thierno Barry beloond in Challenger Pro League

Voor de tweede keer in drie jaar is Jonathan Lardot (168 punten) verkozen tot scheidsrechter van het seizoen. De 39-jarige ref had in het seizoen 2022-2023 een ruime voorsprong op Erik Lambrechts (88 punten) en Lawrence Visser (55 punten).

Beveren-aanvaller Thierno Barry, maker van 20 doelpunten, is verkozen tot beste speler uit de Challenger Pro League en volgt Lukas Van Eenoo op. Youssef Challouk (40 punten) en Dieumerci Mbokani (38 punten) vervolledigen de top 3.

Bij de dames is de speelster van het seizoen niemand minder dan Lore Jacobs (44 punten), de aanvalster van RSCA Women. Dankzij haar 10 doelpunten won de jonge speelster het nipt van teamgenote Stefania-Iulia Vatafu (43 punten), OHL-speelster Marie Detruyter werd derde.