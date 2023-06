Kompany wil deze twee Belgische middenvelders om zijn Premier League-team rond te bouwen, maar zal portefeuille moeten bovenhalen

Mike Tresor heeft nog maar net de 'Profvoetballer van het Jaar' gewonnen, maar kan zich niet opmaken voor een rustige zomer. De 24-jarige assistenkoning kan naar zijn droomcompetitie. Vincent Kompany gaat een charmeoffensief starten om hem binnen te halen.

Het staat zo goed als vast dat Trésor deze zomer andere oorden gaat opzoeken. Ook in het buitenland zijn de statistieken van de aanvallende middenvelder in het oog gesprongen. Newcastle en Brighton hebben hem op de radar staan, maar de club die het meeste interesse toont, is Burnley.

Bij de Clarets valt te horen dat Vincent Kompany een boontje heeft voor Trésor, die een enorm wapen is op stilstaande fases. In de Premier League zijn die fases heel veel doorslaggevend tijdens matchen en dat is Kompany niet ontgaan. Iemand die de bal perfect kan leggen waar hij wil, is dan ook een must.

Bij Genk vallen meestal wel geen zaakjes te doen. Dimitri De Condé is een gehaaid onderhandelaar en weet telkens het onderste uit de kan te halen. Maar... in vergelijking met gevestigde waarden uit andere landen is een transfer uit België nog steeds relatief 'goedkoop'. Al moet je ook hier in de grootorde van 20 miljoen euro gaan denken.

Huur Lokonga

Een ander transfertarget van Kompany is Sambi Lokonga, die hij uiteraard heel goed kent. Lokonga had een moeilijk seizoen. Bij Arsenal kwam hij amper aan spelen toe en ook na zijn verhuur aan Crystal Palace belandde hij op de bank. In totaal speelde hij in 15 matchen, maar slechts 731 minuten.

Kompany wil hem dan ook graag huren van Arsenal met optie tot aankoop. Onder de huidige Burnley-manager werd Lokonga kapitein bij Anderlecht en speelde hij altijd. Kompany wil hem herlanceren, want hij gelooft in zijn talent. En waarschijnlijk past hij ook goed bij Trésor.