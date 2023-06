'Onderhandelingen vorderen goed: Antwerp haalt speler bij Club Brugge weg'

Royal Antwerp FC is het nieuwe epicentrum van het Belgische voetbal. Met de beker en de landstitel won het de twee hoofdprijzen van dit seizoen.

Royal Antwerp FC kende een fantastisch seizoen. Afgelopen weekend kwam dan ook nog eens de kers op de taart voor The Great Old met de landstitel diep in de blessuretijd. Veel tijd om te genieten is er echter niet, want het huiswerk voor volgend seizoen verdiend meer dan de nodige aandacht.

De sterke prestaties en het constant in de kijker staan zorgt immers voor veel interesse voor heel wat pionnen van de sinjoren. Zo is het uitkijken of doelman Jean Butez, met 20 cleansheets heel sterk bezig dit seizoen, volgend seizoen nog op de Bosuil te bewonderen valt.

Er is interesse uit heel veel hoeken voor de Fransman. Reservedoelman Ortwin De Wolf lijkt de plek onder de lat niet te krijgen. Volgens Het Nieuwsblad vorderen de onderhandelingen zeer goed met Senne Lammens van Club Brugge.

De 20-jarige doelman van blauwzwart is transfervrij en ziet de overstap naar Royal Antwerp FC helemaal zitten, zelfs als Jean Butez aan boord zou blijven.