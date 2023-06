Fredberg maakt een statement met vertrek Veldman en aanstelling Hemmersam: Vandenhaute echt niet-uitvoerend momenteel

Jesper Fredberg heeft de touwtjes stevig in handen bij Anderlecht. En dat wil hij aan iedereen ook duidelijk maken. De Deense CEO omringt zich met zijn eigen mensen en houdt ook weinig rekening met de wensen van Wouter Vandenhaute.

Kijk niet naar Wouter Vandenhaute als het over het vertrek van Robin Veldman gaat. Daar heeft de niet-uitvoerende voorzitter niets mee te maken. Als het aan Vandenhaute lag, bleef Veldman nog vele jaren bij Anderlecht. Het is echter Jesper Fredberg die geen plaats voor hem zag binnen de sportieve staf.

Geen twee hoofdtrainers in één hok

Fredberg wou een sportieve staf die naar zijn wensen zou werken. De ambitie van Veldman is misschien wel wat hem de kop heeft gekost bij paars-wit. De Nederlander heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij hoofdtrainer wil worden, maar Fredberg gaf die post aan Brian Riemer. Hij wil niet dat er aan elkaars poten gezaagd wordt, al toonde Veldman zich een trouwe assistent.

De komst van Ian Burchnall, een Brit waar nog nooit iemand van hoorde, was al een veeg teken aan de wand. Veldman zijn taken tijdens een match beperkten zich na Nieuwjaar vooral tot het doorgeven van informatie van de analisten boven in de tribune aan Riemer.

Dat was ook niet waarvoor hij tekende. En een terugkeer naar de RSCA Futures zag hij ook niet zitten. Bij Ajax was er intussen plaats voor hem vrijgekomen en dat lijkt ook zijn volgende bestemming te worden.

Geen plaats voor Verbeke, wel voor Hemmersam

Maar zijn vertrek is vooral een signaal van Fredberg dat hij de sportieve touwtjes in handen heeft en niet Wouter Vandenhaute. In deze gaat hij immers loodrecht tegen zijn niet-uitvoerend voorzitter in.

Trouwens, met Hemmersam komt er ook weer heel wat Deense expertise bij. Een toptransfer wordt het genoemd in voetbalmiddens. Maar was dat niet de positie die eerder niet bestond toen Peter Verbeke daarvoor naar voor geschoven werd?

Fredberg is een vriendelijk man, maar wil afgerekend worden op zijn eigen keuzes. En durft dus moeilijke knopen makkelijk doorhakken. Het is de zoveelste koersverandering in de laatste vijf jaar bij Anderlecht. Nu ook de goeie?