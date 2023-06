Lens drijft de prijs op voor Loïs Openda: Dit moet de Rode Duivel kosten voor transfer naar Leipzig

Leipzig zou de komst van de topschutter van Lens echter niet hebben opgegeven. Vanuit Frankrijk wordt er een transfersom van 45 miljoen euro gesuggereerd, maar dat zal Leipzig niet betalen. De Duitsers hebben wel de middelen om hun bod op te trekken, want ze zullen straks 80 miljoen euro ontvangen van Chelsea voor Christopher Nkunku.

Duits journalist Philippe Hinze meldt alvast dat Openda maar één ding wilt: naar RB Leipzig trekken. De ex-speler van Club Brugge was vijf weken geleden op bezoek bij de club en is helemaal overtuigd van het sportieve project dat voor hem klaarligt.

De Rode Duivel ontplofte dit seizoen helemaal in Frankrijk en scoorde 21 doelpunten in 38 competitiewedstrijden voor de nummer twee in de Ligue 1. Het leverde hem een nominatie op voor de prijs van speler van het seizoen in Frankrijk, die Kyllian Mbappé voor de vierde keer op rij wist te winnen.

Got the clear information: Lois #Openda ONLY wants to join Leipzig. The Belgian has communicated this to the sporting management of Lens & RB. Pressure is on @RCLens now. Openda was in Leipzig five weeks ago and has now been clearly convinced of the project. 🇧🇪🤝 @sachatavolieri pic.twitter.com/NpxWwuIqaq