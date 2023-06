Rode Duivel Olivier Deman op de bank bij Cercle: "Ze vertelden me pas achteraf waarom"

Opvallende naam in de selectie van de Rode Duivels. Cercle Brugge heeft met Olivier Deman een speler in de nationale ploeg.

Dinsdag maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Daarin was ook een plaatsje voorzien voor Olivier Deman van Cercle Brugge. “De bondscoach had mij zondagmorgen al gebeld, terwijl ik in de auto zat”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Dat was toch even schrikken. Al had ik wel al opgevangen dat ik mogelijk een telefoontje zou krijgen.”

Toch straf voor een speler die drie jaar geleden door Bernd Storck zelfs naar de B-kern verwezen werd. “Ik heb maar één match onder hem gespeeld. Ik mocht invallen op Genk en we verloren. Daarna heeft hij me gezegd dat hij me niet kon gebruiken in de degradatiestrijd en ben ik samen met een hoop andere jongens teruggezet naar de beloften. Zonder veel uitleg.”

Deman dacht zelfs eventjes dat zijn carrière als prof er toen op zat. Afgelopen weekend hield Muslic hem dan weer aan de kant, voor veel supporters een onbegrijpelijke keuze van de trainer van de Vereniging. “Dit weekend ben ik op de bank begonnen, omdat ze mij wat rust wilden gunnen voor het beloften-EK. Maar sommige mensen binnen de club wisten toen al meer. Ze hebben mij uiteindelijk pas na de match verteld dat ik ook in de voorselectie zat voor de Rode Duivels.”