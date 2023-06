Passeert ook Nainggolan langs de kassa? 'Antwerp-spelers mogen stevige titelpremie verwachten'

Antwerp FC is voor het eerst in 66 jaar Belgisch landskampioen. We moeten er dan ook geen tekening bij maken: de spelers zullen eerstdaags een aardige titelpremie op hun bankrekening zien verschijnen. Moet ook Radja Nainggolan een extraatje verwachten?

Radja Nainggolan startte het seizoen bij de Great Old, maar werd net voor de start van het WK in Qatar bedankt voor bewezen diensten. Enkele incidenten - en het feit dat Il Ninja op ook sportief vlak er niet in slaagde om uit te blinken - waren de spreekwoordelijke druppel die de rood-witte emmer deed overlopen. Het Laatste Nieuws weet dat Nainggolan géén recht heeft op een titelpremie. Daarvoor heeft de voormalige Rode Duivel te weinig wedstrijdminuten gemaakt en dus ook te weinig bijgedragen aan het kampioenschap. Al denken we niet dat hij er zijn slaap voor zal laten.