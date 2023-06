Zwabbert de Kipsta-bal? Is hij te licht? Wij vroegen het aan twee Belgische Ligue 1-spelers

De Jupiler Pro League kondigde onlangs aan dat er tot 2025 met Kipsta wordt gevoetbald op onze velden. Om wat meer te weten te komen over de kwaliteiten van deze bal, gingen wij te raad bij enkele Belgische Ligue 1-spelers.

Witte rook. Lorin Parys, CEO van de Pro League, kondigde trots aan dat het een deal heeft met het Franse Decathlon. Tot 2025 zal er op al onze velden met de OMB Pro League-bal van Kipsta gevoetbald worden. "Decathlon heeft in de Franse competitie bewezen dat het kwaliteitsvolle ballen kan leveren. De bal doorstond de FIFA-testen en kreeg het hoogste kwaliteitslabel", aldus Parys.

In de Franse Ligue 1 en 2 speelt men sinds dit seizoen al met de bal. Online kwam er veel reactie op de keuze van de Pro League. "Dan kan je even goed met een Jupiler-bal spelen", klinkt het onder meer.

Met zijn 12 panelen, Select heeft er 32, zou de bal erg licht aanvoelen. "Het is inderdaard een lichte bal", geeft Thomas Foket (Stade de Reims) toe aan Voetbalkrant. "Maar zeker niet te licht. Het is niet dat hij van richting gaat veranderen, of dat hij gaat beginnen zwabberen."

Ploeggenoot Thibault De Smet, die dit seizoen doorbrak bij Reims, staat hem bij. "De richtingsverandering valt zeer goed mee, de vlucht is stabiel. Qua controle en balgevoel, voelt de bal bijvoorbeeld niet veel anders aan dan Select. Ik vind het een van de beste waarmee ik al gevoetbald heb."

Meer dan duizend doelpunten"

Volgens Decathlon zelf zorgen de weinige panelen op de bal voor een stabiele vlucht en een betere waterdichtheid. "De nieuwe OMB Pro League-bal van Kipsta voldoet aan de hoogste kwaliteitsvereisten van de FIFA, en staat garant voor attractief voetbal en veel doelpunten, zoals de Kipsta-wedstrijdbal afgelopen seizoen al wist te bewijzen in de hoogste klasse van Frankrijk met meer dan 1000 goals."

Die vele doelpunten zijn natuurlijk niet direct een garantie op een kwaliteitsvolle bal. Een bal die snel afwijkt of zwabbert is namelijk lastiger voor een keeper om (klemvast) te pakken. Denk maar aan de Jabulani (bal WK 2010, red).

Laten we dus hopen dat de bal effectief een stabiele vlucht heeft. En dat hij niet ontploft, zoals dat bij zijn voorganger, de Kipsta F950, het geval was in de bekerfinale tussen Anderlecht en Gent vorig seizoen. "Er is niks om ons zorgen over te maken", klonk het toen.