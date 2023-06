Kevin De Bruyne verrast publiek met onverwacht antwoord

Kevin De Bruyne speelt zaterdagavond de finale van Champions League met Manchester City. Serieuze vragen beantwoordt hij, maar er is ook tijd om even een grap te maken.

“Elke professionele speler wil de Champions League winnen, met zijn team en individueel”, liet De Bruyne weten op de persconferentie. “Als je die wint, is dat een van de grootste dingen die je als speler en als team kunt doen. Om jaar in jaar uit mee te doen is geweldig, ik heb het tegen de beste spelers opgenomen.”

Je kan er niet omheen dat de samenwerking tussen De Bruyne en Erling Haland prima verloopt. Beide vinden elkaar blindelings en dit heeft hen al de titel en de FA Cup opgeleverd. De Bruyne kreeg de verrassende vraag of het liefde op het eerste gezicht was. "Nee, ik ben gelukkig met mijn vrouw!”, grapt De Bruyne.

“Het is iets wat ik niet kan uitleggen, je hebt een gevoel bij een speler en ik begrijp wat hij wil, het klikte echt goed. Hij scoorde in een ongelofelijk tempo, dat maakte het hem heel gemakkelijk. Zelfs in de laatste wedstrijden is hij op verschillende manieren belangrijk geweest. Hopelijk kan hij morgen doen wat hij graag doet”, sluit De Bruyne hoopvol af.