OFFICIEEL Einde van een tijdperk: Zulte Waregem zwaait icoon uit

Sammy Bossut neemt na 17 jaar afscheid van Zulte Waregem, waar hij maar liefst 473 wedstrijden onder de lat stond. Daarmee behoort hij tot de top 5-spelers in Europa die voor één club hebben gespeeld. "Sammy eiste een belangrijke rol op in de vele fantastische momenten die Essevee de voorbije decennia beleefde. Zo ontpopte hij zich onder andere in de bekerfinale tegen KV Oostende tot absolute held in de strafschoppenreeks", klinkt het bij de West-Vlaamse club.

Dat verdient natuurlijk ook een passend afscheid. "Essevee wil Sammy hartelijk danken voor die 17 onvergetelijke jaren en wil het Essevee-icoon over enkele weken (bij het begin van volgend seizoen, red) op een mooie manier uitwuiven."

Zo zal de doelman de club niet volgen naar tweede klasse. Zulte Waregem eindigde dit seizoen op de voorlaatste plek in de Jupiler Pro League en treedt vanaf volgend seizoen dus aan in de Challenger Pro League.