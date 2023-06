📷 OH Leuven heeft besluit genomen over speler die sporthal binnenreed

Eind maart gebeurde een zwaar ongeval in Flémalle waarbij voetballer Sofian Kiyine van OH Leuven in een sporthal belandde. Met veel geluk werd een drama nipt vermeden.

OH Leuven neemt samen met VIAS institute nu als eerste Belgische club het voortouw om zijn spelers extra te begeleiden naar verkeersveiliger gedrag. Het hele team volgt een algemene vorming rond verkeersveiligheid. Nog unieker is dat alle nieuwe buitenlandse aanwinsten en jonge spelers die een eerste wagen krijgen ook gerichte coaching en rijlessen krijgen.

CEO Peter Willems laat ook weten dat de club een besluit heeft genomen over de toekomst van Kiyine. “We hebben als club, in overleg met Sofian en met dank aan het deskundig advies van VIAS institute, een aantal initiatieven opgestart. Sofian zal een specifiek traject volgen bij VIAS, laat vrijwillig een alcoholslot installeren, gaat de jeugd in Flémalle ondersteunen en engageert zich als vrijwilliger in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers.”

“Dit laat ons als club toe om Sofian niet langer op non-actief te houden en mee aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen te laten starten. We behouden als club het recht om eventuele andere maatregelen te nemen na een uitspraak van de politierechter.”

Jonge mannen zijn een doelgroep met een verhoogd ongevalsrisico die oververtegenwoordigd zijn in de ongevallenstatistieken. De voetbalwereld is daarop geen uitzondering. Uiteraard blijft elke bestuurder altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen daden achter het stuur. “We zijn na het ongeval van Sofian intern binnen de club gaan kijken of we meer kunnen doen naar verkeersveiligheid. We hebben dan ook samen met VIAS aan een structureel programma gewerkt waarmee we onze spelers en staf beter kunnen wapenen en sensibiliseren over het belang van verkeersveiligheid.”