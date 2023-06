Team uit Jupiler Pro League gaat hard met twee verdedigers op één dag

In de Jupiler Pro League regent het dezer dagen transfers. Het is niet anders voor STVV, dat een wilde vrijdag heeft beleefd.

Nadat ze bij STVV eerder al Bruno Godeau transfervrij overnamen van KAA Gent hebben ze op vrijdag nog een tweede transfer aangekondigd. En opnieuw een verdediger.

Met Frederic Ananou ​komt er een rechtsachter over van de Duitse tweedeklasser Hansa Rostock. Ook hij was net als Godeau transfervrij.

📣 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗘𝗟 l Extra duelkracht voor onze defensie.



🚄 sneltrein Frederic Ananou is klaar om door Stayen te razen 💛💙 — STVV (@stvv) June 10, 2023

De 25-jarige Togolese Duitser speelde in het verleden bij Roda JC, FC Ingolstadt en SC Paderborn. Hij is ook international van Togo.

Polyvalent

“De grootste sterkte van Ananou is zijn ongelooflijke snelheid. Hij was afgelopen seizoen de snelste speler van de 2de Bundesliga", is sportief directeur Andre Pinto tevreden op de webstek van de Kanaries.

"Dankzij zijn werkkracht en fysieke présence is Frederic ook sterk in één-tegen-één duels. Tenslotte is hij polyvalent: als rechtsvoetige kan hij als centrale verdediger en als rechtervleugelverdediger uit de voeten."