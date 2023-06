In het spoor van Vincent Kompany? Carl Hoefkens genoemd voor opvallende nieuwe uitdaging

Carl Hoefkens zit al enkele maanden zonder job sinds zijn ontslag bij Club Brugge. Nu zou hij een bijzondere nieuwe uitdaging kunnen aangaan.

Carl Hoefkens werd eind vorig jaar ontslagen bij Club Brugge. Sindsdien heeft hij nog geen nieuwe uitdaging gevonden en zit hij werkloos thuis.

Daar zou naar volgend seizoen toe wel eens verandering in komen. De coach is nog steeds een populaire naam en werd al hier en daar in de wandelgangen genoemd.

Met zijn ervaring in Engeland als speler is hij ook daar een naam die op de tabellen staat bij diverse ploegen. En zijn prestaties met blauw-zwart in de Champions League tellen ook hard mee uiteraard.

Nu lijkt hij volgens Engelse bronnen op de lijst te staan bij Leicester City. The Foxes degradeerden onlangs naar The Championship.

Leicester

Daar willen ze graag na één jaar al meteen opnieuw weer weg raken. Er zal wel heel wat gebeuren bij het team, want veel spelers gaan vertrekken.

Toch zou het voor Hoefkens een interessante job kunnen worden. En als de club kampioen wordt, dan mag hij ook net als Vincent Kompany meteen dromen van werken in de Premier League.