'STVV heeft vijfde transfer beet, maar wil die niet bekendmaken'

STVV heeft een druk weekend achter de rug. De club haalde maar liefst vier spelers naar Stayen tijdens het Vaderdagweekend.

STVV begon vorige week met de komst van Ryotaro Ito. Dit weekend mocht je daar ook Bruno Godeau, Frederic Ananou en Ryoya Ogawa naar Stayen.

Maar er is meer. Met Rihito Yamamoto is er dit weekend zelfs een vierde deal gesloten, de vijfde inkomende transfer voor STVV. Die wordt echter officieel nog niet bekendgemaakt en daar heeft de club volgens Het Belang van Limburg zijn redenen voor.

Yamamoto is een 21-jarige midenvelder. Hij speelt momenteel voor Gamba Osaka en is belofteninternational voor Japan. Hij speelde dit seizoen 10 keer.

De reden waarom hij nog niet aangekondigd werd is dubbel. In Japan is de competitie nog volog bezig, maar daarnaast is er ook nog wat papierwerk te doen. De laatste administratieve zaken moeten nog afgehandeld worden.

Voor niet-EU-spelers is het altijd wat meer werk om een visum en de werkvergunning in orde te krijgen dan voor een Belgische of Europese speler.