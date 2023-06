Na het missen van Patris... Anderlecht lijkt nu toch vervanger voor Murillo gevonden te hebben

Anderlecht moet nog steeds zijn eerste aanwerving voor het nieuwe seizoen doen. Blijkbaar staat een rechtsachter hoog op het prioriteitenlijstje, want Amir Murillo mag de club verlaten.

Jesper Fredberg had al grote interesse in Louis Patris van OH Leuven laten blijken, maar die lijkt op weg naar Club Brugge. En dus hebben ze hun blik gewend naar het buitenland. Volgens futbolcentroamerica heeft Anderlecht zijn pijlen gericht op César Blackman.

De 25-jarige rechtsback is een landgenoot van Murillo en speelt voor het Slovaakse Dunajska Streda. Hij is einde contract en valt dus transfervrij op te halen. Hij staat ook in de belangstelling van enkele Slovaakse en Portugese clubs.

Paars-wit wil Murillo verkopen omdat hij niet elke match even geconcentreerd is en toe is aan een nieuwe uitdaging.