Olivier Deschacht verwacht miserie door... speler van Anderlecht én Roberto Martinez

Olivier Deschacht trekt als assistent naar het EK voor beloften. Hij wil samen met Jacky Mathijssen de ploeg naar de Olympische Spelen in Parijs loodsen.

Het wordt geen gemakkelijk EK voor de Jonge Duivels. In de openingsmatchen botsen ze ongetwijfeld op Bart Verbruggen, voorlopig nog speler van RSC Anderlecht.

“Ik had hem echt liever teruggezien bij het Nederlands seniorenteam. Wat hij dit seizoen heeft bereikt met Anderlecht is buitengewoon en het verbaast me niets dat hij de aandacht trekt van clubs uit de Premier League”, klinkt het bij Deschacht in La Capitale.

Ook Portugal wordt een harde dobber. Zij zullen ongetwijfeld goed gebrieft zijn door Roberto Martinez die de Belgische spelers door en door kent na zijn passage bij de Rode Duivels.

“Na zes jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Belgische nationale teams, kent hij onze sterke en zwakke punten maar al te goed. Als we willen voorkomen dat we onszelf vanaf het begin in een moeilijke situatie brengen is het belangrijkste om niet van Nederland te verliezen. Daarna zou een overwinning tegen Georgië ons in een gunstige positie brengen.”