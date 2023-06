RSCA Futures hebben (jonge) vervanger voor Gillet: nieuwe Nederlander landt in Neerpede

Guillaume Gillet leidde afgelopen seizoen de RSCA Futures nadat Robin Veldman naar het eerste elftal overstapte. Beide voorgenoemde heren zijn intussen door Anderlecht bedankt voor bewezen diensten, maar ze hebben wel een nieuwe beloftencoach gevonden.

Het gaat om de 30-jarige Nederlander Marink Reedijk, die tot nu assistent was bij Vitesse. Eerder was hij actief bij de jeugd van Ajax en West Brom en was zelfs even assistent bij KSV Roeselare.

Bij Vitesse was Reedijk assistent onder de hoofdtrainers Thomas Letsch en Phillip Cocu. Reedijk is de tweede 30-jarige die tekent bij de sportieve staf van paars-wit. Eerder haalden ze ook de 30-jarige Duitser Justin Merz bij Hoffenheim als nieuwe keeperstrainer.