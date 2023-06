't Is zover! Volgende JPL-club komt in Amerikaanse handen (en zal snel moeten schakelen)

Het zal hoog tijd worden: KV Kortrijk heeft een overnemer gevonden en de deal is zo goed als rond. Het wordt - zoals verwacht - de Amerikaanse Kaminski Group.

Het is Maciek Kaminski, de eigenaar van de groep, die de deal met de Maleisische Vincent Tan geregeld heeft. De Amerikaanse Pool betaalt zo'n 15 miljoen euro voor de West-Vlaamse eersteklasser. Tan heeft er dus wel winst op gemaakt, want hij kocht KVK voor 5 miljoen, weet HLN.

De deal zou vandaag of morgen al officieel bekend gemaakt worden. Niets te vroeg, want op dit moment is het één grote bouwwerf bij Kortrijk. Er is nog geen nieuwe trainer, geen spelers en geen sportief bestuur.