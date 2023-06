Vergeet Serie A of Premier League: 'Ploeg uit de Champions League wil Noa Lang'

Noa Lang was één van de weinige lichtpuntjes bij Club Brugge dit seizoen. Ook deze zomer wordt hij gelinkt aan een transfer naar het buitenland.

Lang was vorig seizoen zo zeker van zijn stuk dat hij zou vertrekken bij Club Brugge. Nog voor de play-offs voorbij waren gaf hij al zijn uitgebreide afscheidsinterview, maar dat draaide uiteindelijk eventjes totaal anders uit.

Vorige zomer kwam er ook geen schot in de zaak. Door een blessure in de maand augustus sprongen alle mogelijkheden plots helemaal af en was de Nederlander verplicht een jaartje extra te blijven bij Club Brugge.

Lang heeft nog een contract tot 30 juni 2025 bij Club Brugge. Hij arriveerde op Jan Breydel in juli 2020. Het voorbije seizoen was hij in 40 wedstrijden voor blauwzwart goed voor 12 doelpunten en 8 assists. Zijn marktwaarde ligt op dit moment volgens Transfermarkt op 15 miljoen euro.

De voorbije jaren werd Lang steevast gelinkt aan een overstap naar de Serie A of de Premier League. Een resem clubs passeerden de revue. Nu zou Lang, zo schrijft de Portugese krant A Bola, in beeld zijn bij Benfica, tegenstander van Club Brugge in de achtste finales van de Champions League dit seizoen.