Anderlecht heeft opvallende spits op het oog

Bij RSC Anderlecht zijn ze op zoek naar een nieuwe spits. En dat kan wel eens een bijzondere naam gaan worden.

Volgens The Athletic heeft RSC Anderlecht een nieuwe naam op het oog. Dat is Duncan McGuire, de spits van Orlando City.

McGuire is een 22-jarige Amerikaanse aanvaller die dit seizoen goed was voor vier doelpunten en twee assists in veertien wedstrijden. Daarmee was hij van stevige waarde voor zijn ploeg.

22-jarige centrumspits

Hij ligt nog tot eind dit jaar onder contract bij Orlando City, maar zijn club heeft wel een ferme optie. Daardoor zouden ze hem nog drie jaar langer kunnen in huis halen.

De centrumspits heeft volgens Transfermarkt momenteel een waarde van een kwart miljoen euro. Hij kwam pas in december over naar Orlando City.