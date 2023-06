Haakt United af voor absolute topspits? Alternatief gevonden bij Italiaanse subtopper

Prioriteit nummer één voor Erik ten Hag bij Manchester United is het binnenhalen van een spits. Deze naam mag hij alvast van zijn lijstje schrappen.

Na een degelijk seizoen is het binnenhalen van een (top)spits de volgende stap om Manchester United weer naar successen te leiden. United had met Anthony Martial en Wout Weghorst diep in de punt weinig opties dit seizoen.

Harry Kane lijkt alvast niet de nieuwe aanvalsleider van 'The Mancunians' te worden. De club uit Manchester vindt de vraagprijs van 120 miljoen euro voor een 29-jarige speler te gortig, en zoekt naar een goedkoper alternatief. Erik ten Hag, die Kane maar al te graag naar Old Trafford wou halen, reageert teleurgesteld maar begrijpt de houding van zijn club.

The Athletic weet wel dat United doorschakelt naar andere opties. Zo zou de 20-jarige Rasmus Højlund nadrukkelijk in beeld zijn bij Manchester United. De talentvolle aanvaller van Atalanta Bergamo was een van de sensaties in de Serie A dit seizoen en eindigde met zijn club op de vijfde plek, wat recht geeft op een Europa League-ticket.

For the same reason, Utd won't meet the asking prices for Harry Kane (£100m) or Victor Osimhen (£120m). Rasmus Hojlund a more realistic target at £40-60m. Striker, mid and gk the priorities this summer. New cb and winger would be dependent on players being sold #mufc — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) June 14, 2023