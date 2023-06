Dit hebben fans te zeggen over mogelijke transfer Noa Lang naar Nederlandse topclub: "Dan ga ik me aanmelden als psycholoog"

Noa Lang gaf al meermaals aan Club Brugge te zullen verlaten deze zomer. Een terugkeer naar Nederland behoort daarbij tot de opties.

“Eerlijk is eerlijk. Het is voor mij hoog tijd om te vertrekken uit België”, zei het eergisteren nog voor NOS na Nederland-Kroatië. “Gewoon, met alles eromheen, is het tijd om daar weg te gaan.”

Een terugkeer naar Nederland dan maar? “Een terugkeer is zeker een mogelijkheid, maar ik hou oprecht alles open. We zullen het zien, al zal het wel een topteam moeten zijn.”

Ajax en PSV dus. Al zal hij, als ex-Ajacied, bij die laatste club niet hartelijk ontvangen worden. “Gelukkig is mijn seizoenskaart nog niet betaald”, viel er onder meer te lezen.

Gelukkig mijn seizoenskaart nog niet betaald. — Jens (@Jens1305_) June 15, 2023

Als Noa Lang echt daadwerkelijk naar psv komt ga ik me aanmelden als psycholoog om zijn gedrag te veranderen. Hij gaat NIET arrogant in mijn club rondlopen & ons imago beschadigen. Hij mag ons WEL kampioen maken. — šŸ”“āšŖļø (@roadmanballer) June 15, 2023

Als er nou een speler is die k bij PSV echt niet hoef te zien, is t noa lang wel — Sam van den Bosch (@Svdb837) June 15, 2023