'OH Leuven wil stunten en basisspeler weghalen bij Club Brugge'

Het zouden wel eens interessante weken kunnen worden in de Jupiler Pro League. En daar horen uiteraard ook transfers bij.

Mogelijk krijgen we ook wel wat verrassingen als het gaat over transfers deze zomer. Bij OH Leuven hebben ze alvast een plan.

Toch als we Sacha Tavolieri mogen geloven. Volgens hem willen de Leuvenaars namelijk Jorne Spileers naar Den Dreef halen.

De speler van Club Brugge kwam dit seizoen nochtans helemaal aan de oppervlakte bij blauw-zwart onder Rik De Mil.

Huurdeal

De 18-jarige verdediger mocht acht wedstrijden afwerken in de Jupiler Pro League en lijkt zo voor de grote doorbraak te staan. Al is het natuurlijk afwachten wat er onder Ronny Deila zal gebeuren.

OH Leuven wil ervan profiteren door hem op huurbasis een jaartje te laten rijpen. Daarmee zouden ze extra stootkracht achteraan in huis halen.