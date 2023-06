Volgens Castagne is dít cruciaal tegen Oostenrijk: "Dan kunnen we van tactiek wisselen"

Timothy Castagne stond zonet de pers te woord naar aanleiding van België-Oostenrijk. Hij had het onder meer over wat de Duivels vooral níét moeten doen.

Castagne verwacht alvast een mooie wedstrijd, maar waarschuwt voor de Oostenrijkers. "We hebben een prima trainingsweek achter de rug. We mogen Oostenrijk niet onderschatten. Ze zetten hoge pressing. Het wordt een mooie match."

Om onder die hoge pressing uit te raken, is met vier achterin spelen volgens de back cruciaal. "De laatste jaren hadden we het moeilijk tegen grote ploegen, maar tegen Duitsland speelden we een fantastische wedstrijd. Het is aan ons om op dat elan verder te gaan. Als we met vier achterin spelen, kunnen we sneller van tactiek wisselen."

Ook had hij het nog kort over zijn toekomst. Ligt die nog in Leicester, nu zijn ploeg degradeerde naar de Championship? "Ik laat alles over aan mijn makelaar, maar het wordt inderdaad een belangrijke beslissing. Ik hoop op een topclub, maar we zien wel wat er uit de bus komt."