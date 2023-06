Rode Duivel in het oog van een transferstorm in de Premier League

Het lijkt erop dat degraderen met je ploeg niet altijd een negatief effect moet hebben op je carrière. Vraag dit maar aan deze Rode Duivel.

Roméo Lavia is grof wild op de Engelse transfermarkt. Het is al even bekend dat Chelsea zich volop wil versterken met de centrale middenvelder, maar er zijn nog twee bijkomende concurrenten op het toneel verschenen. Zo zijn Arsenal en Manchester United ook erg gecharmeerd door de Rode Duivel. Dit weet 'transfergoeroe' Fabrizio Romano.

Al kan het ook wel eens een totaal andere richting uitgaan. Toen dat Manchester City Lavia verkocht aan Southampton is er namelijk een terugkoopclausule mee opgenomen in de overeenkomst. Deze verloopt op 1 juli 2024.

Volgens de Engelse pers wil Manchester City deze optie lichten op zo hun concurrentie te snel af te zijn.