📷 Speler van Anderlecht kondigt afscheid aan via sociale media

Op sociale media laat David Hubert weten dat hij een punt zet achter zijn carrière als profvoetballer. Vorig seizoen kwam hij in actie in de Challenger Pro League met RSCA Futures. Hij scoorde twee keer en deelde ook een assist uit.

Hubert begon als prof in 2007 bij KRC Genk. Hij pakte er twee bekers en de landstitel. Hij speelde bij een resem clubs in ons land, waaronder ook KAA Gent.

Na zestien seizoenen zet hij nu een punt achter zijn carrière, maar Hubert zegt geen vaarwel aan het voetbal. Hij wordt assistent bij de Futures en zal ook de U18 leiden.

"Ik wil iedereen bedanken die betrokken was bij mijn reis. Het was een voorrecht en een plezier om deel uit te maken van dit mooie spel. Vaarwel en tot ziens", klinkt het.

