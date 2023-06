Heel goed nieuws voor Lukaku in verband met transfer: concurrent op weg naar Turkije

Lukaku zat dit seizoen meer op de bank bij Inter dan hem lief was. De 37-jarige Edin Dzeko kreeg dikwijls de voorkeur. Maar die zal er volgend seizoen waarschijnlijk niet meer rondlopen. De Bosniër is einde contract en staat op het punt een transfer naar het Turkse Fenerbahçe te maken.

Daarmee is het natuurlijk nog niet opgelost. Chelsea wil Lukaku liefst verkopen, maar Inter heeft daarvoor de financiële middelen niet. Er zou een oplossing gezocht worden, maar het is moeilijk. Onlangs wees Big Rom nog Al-Hilal af. Een transfer naar de woestijn is niet aan de orde momenteel.

Fenerbahçe are working on final details in order to complete Edin Dzeko deal in the next 24/48 hours. He’d join as free agent. šŸŸ”šŸ”µšŸ‡¹šŸ‡· #Fenerbahçe



Recent rounds of talks were positive as club hope to complete the agreement soon. pic.twitter.com/VpRiK3kRP9