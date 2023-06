Jacky Mathijssen vol lof en zeker over invaller van Antwerp

De persconferentie van Jacky Mathijssen na het gelijkspel tegen Nederland begon met een grappige noot. Al duurde het niet lang voor het terug de orde van de dag was.

De bondscoach van de Belgische beloften begon met zijn excuses aan te bieden aan de Nederlandse pers. Hij had namelijk deze week geweigerd ze in het Nederlands te woord te staan omdat volgens het protocol alles in het Engels moet gebeuren. "Ik moet me excuseren ten opzichte van de Nederlanders", opende hij. "Het was een misverstand", een lachende Mathijssen. "Ik heb zelfs onder mijn voeten gekregen van mijn Nederlandse familie. Dit keer zal ik alles dus wél in onze taal doen."

Daarop volgende direct de orde van de dag. "Nederland heeft in de eerste twintig minuten op alle vlakken de maat van ons genomen", zag Mathijssen. "Ze hoopten ongetwijfeld op de 1-0, zodat ze de partij erna konden doodmaken. Maar wij hebben ons met kracht en mentaliteit door die moeilijke periode heen geknokt. En natuurlijk ook met wat geluk."

Na de beginfase waren er een aantal correcties nodig. Zo verschoof Vertessen naar rechts en met de inbreng van Antwerpwinger, Michel-Ange Balikwisha, kantelde de wedstrijd zelfs in het voordeel van de jonge Rode Duivels. "Het was beter om daar iemand te zetten met specifieke kwaliteiten voor dat werk", zei Mathijssen over zijn tactische veranderingen. "We zijn ook iets lager gaan staan. Nadien verminderde de druk van Oranje naar onze verdedigers toe én konden wij er regelmatig doorheen voetballen. We werden de betere ploeg."

Een paar grote kansen, maar een doelpunt maken zat er uiteindelijk niet in. "Ik zei tegen mijn collega dat het 3-3 had kunnen zijn", glimlachte Mathijssen. "Het was een wedstrijd op niveau tussen twee mooie teams. Alleen zullen we pas na de groepsfase weten of dit twee verloren punten zijn of een gouden punt was."