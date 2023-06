Done deal: Union haalt uit en troeft Westerlo en KAA Gent af

Union SG wil na twee topseizoenen blijven doorgaan op het elan. En daartoe hebben ze nu alvast een nieuwe transfer in huis gehaald.

Charles Vanhoutte heeft een contract getekend bij Union SG. De 24-jarige middenvelder tekende voor vier seizoenen in het Dudenpark.

Vanhoutte komt over van Cercle Brugge, waar hij afgelopen seizoen wat op een zijspoor terecht was gekomen. Daardoor keek hij uit naar een nieuwe ploeg.

June 22, 2023

Ook Westerlo en KAA Gent zagen eigenlijk wel wat in de speler, maar de keuze is dus gevallen op de Brusselaars. Dat kondigde de club zelf aan.

"Ik had onmiddellijk een goed gevoel bij Union", aldus Vanhoutte in een eerste reactie. "Het is een stap hogerop voor mij en een uitdaging om mezelf te bewijzen."

"Ik vind het Dudenpark een heel tof stadion, ook om te spelen als bezoeker. De sfeer van de supporters is elke wedstrijd top."