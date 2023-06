Club Brugge start nieuwe seizoen: Deze spelers blijven voorlopig afwezig

Club Brugge start vandaag en morgen met de medische en fysieke testen. De eerste training staat maandag op de agenda.

Amper 19 dagen na de laatste competitiewedstrijd gaat het nieuwe seizoen bij Club Brugge van start. “Naar jaarlijkse gewoonte starten we de voorbereiding met de medische en fysieke testen. Vandaag en morgen worden de spelers in verschillende groepen verwacht in het ziekenhuis en het Basecamp om daar het beste van zichzelf te geven”, klinkt het op de website van blauwzwart.

Deze A-kern spelers starten komende dagen aan hun voorbereiding, zo laat de club weten: Simon Mignolet, Joe Bursik, Nick Shinton, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Abakar Sylla, Dedryck Boyata, Joel Ordóñez, Bjorn Meijer, Kyriani Sabbe, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Mats Rits, Lynnt Audoor, Cisse Sandra, Shion Homma, Kamal Sowah, Chemsdine Talbi, Ferran Jutglà, Igor Thiago, Romeo Vermant & Roman Yaremchuk.

Ook enkele spelers van Club NXT sluiten tijdens de voorbereiding aan: Joaquin Seys, Jano Willems, Tobias Lund Jensen, Mohamed Salah, Kiany Vroman, Sem Audoor, Denzel De Roeve & Sasha Yakymenko.

Víctor Barberá, Tajon Buchanan, Maxim De Cuyper, Jack Hendry, Noa Lang, Antonio Nusa, Denis Odoi, Andreas Skov Olsen, Michał Skóraś & Hans Vanaken sluiten later aan. Sommigen komen door interlandverplichtingen nog in actie, anderen zijn nu aan hun vakantie begonnen.

“Komende maandag is er de eerste veldtraining onder leiding van de nieuwe coach Ronny Deila. Op zaterdag 1 juli is er al meteen de eerste oefenpartij tegen Zulte Waregem”, klinkt het nog. Fans zijn daar alvast welkom.