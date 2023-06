Pro League heeft goed nieuws voor vorig seizoen gefrustreerde fans: supporters zullen blij zijn

Een grote frustratie van de supporters vorig seizoen was dat de exacte speeldata van de komende speeldagen soms pas een week of minder voor de volgende speeldag bekend gemaakt werd. Daar heeft de Pro League nu een oplossing voor gevonden.

Het is al gebeurd dat er door de Europees spelende ploegen pas vijf of zes dagen voor de speeldag geweten was wanneer exact de favoriete ploeg zou spelen. Heel moeilijk om zo iets in te plannen tijdens de weekends voor de fans.

Die grieven werden ook aan de Pro League voorgelegd door de supportersgroepen en ze zijn niet in dovemansoren gevallen. Vorig seizoen waren er immers maar liefst 11 momenten waarop er kalenderbekendmakingen waren.

"Die elf hebben we teruggebracht naar vier", gaf Lorin Parys mee. "Dat betekent dat de supporters weken op voorhand hun agenda kunnen invullen. Wij luisteren naar de mensen."

De vierde bekendmaking is die van de play-offs. Dus tijdens het reguliere seizoen zijn er maar drie, waardoor er telkens maanden op voorhand kan ingepland worden.