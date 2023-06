Is Charles Vanhoutte dé ideale transfer voor Union?

Charles Vanhoutte zat op een zijspoor bij Cercle Brugge, maar heeft nu een oplossing gevonden. En die heeft hem naar het Dudenpark gebracht.

Karel Geraerts is dan wel vertrokken bij Union SG, maar ze hebben ondertussen wel een nieuwkomer in huis. Een echt werkpaard, gevonden in West-Vlaanderen.

Charles Vanhoutte moest op niet te veel kansen meer rekenen bij Cercle Brugge, maar heeft nu een nieuwe uitdaging beet. In Brussel moet hij als verdedigende middenvelder voor extra stootkracht gaan zorgen.

Als Vanhoutte zijn kans grijpt, dan hoeft dat niet meteen een echte concurrent te zijn voor Lazare Amani. Die heeft namelijk al bewezen dat hij ook iets dieper op het veld kan acteren.

Met een mogelijk vertrek van Teddy Teuma in het achterhoofd, zou het dus kunnen dat Vanhoutte als echte 'zes' tussen de lijnen wordt gezet. Op die plaats liet hij ook bij De Vereniging al zijn waarde zien.

Veelbelovend

Als kapitein liet hij bijna 2000 speelminuten noteren afgelopen seizoen en Vanhoutte blijft ondanks alles nog steeds jong. Zijn groeimarge is er dus nog steeds, ook al was hij bij Cercle niet langer gewenst.

Mogelijk is hij net wat Union nodig heeft. Met Lazare, Lynen of Puertas kan hij net een deel van een interessante driehoek worden. De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar veelbelovend is het zeker wel.