Zirkzee had vorig seizoen waarschijnlijk bij Anderlecht gezeten als Kompany gebleven was

Anderlecht heeft vorig seizoen lang naar een diepe spits gezocht. Fabio Silva viel tegen en vertrok uiteindelijk. Felice Mazzu probeerde tijdens de zomer Joshua Zirkzee te overtuigen, maar die koos voor Bologna.

Zirkzee had waarschijnlijk wel bij Anderlecht gebleven als Vincent Kompany er nog coach was geweest. Dat liet hij al eens doorschemeren. De Nederlander is een absolute fan van de werkwijze van Kompany en verbergt dat ook niet nu hij nog bij Bologna onder contract ligt.

Hij wil naar een club waar hij veel kan spelen. "Of Kompany nog niet gebeld heeft? (lacht) Nee, al heb ik wel contact met veel andere stafleden van Burnley. Niet per se over een transfer. Maar als Vinny belt, dan gaat er misschien wel een deur open waar ik doorheen zou willen lopen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Want Anderlecht is wel een club die in zijn hart zit. "In de Conference League heb ik ze van dichtbij gevolgd. In de competitie helaas iets minder, want ik kan geen Belgische televisie meer kijken in Italië."