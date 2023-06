Antwerp-CEO komt met lekker nieuws richting supporters in belangrijk stadiondossier

Stamnummer 1 heeft grote dromen. En het droomt daarbij ook onder meer van de vetpotten in de Champions League.

Het wordt geen makkelijk verhaal voor Antwerp om de poulefase te gaan halen, maar ze geloven er wel in bij The Great Old.

Paul Gheysens gaf al een paar keer aan dat het stadiondossier heel belangrijk is. Ook met oog op die Champions League.

Nabije toekomst

Wat met tribune 2 van de Bosuil bijvoorbeeld? "Het stadiondossier is belangrijk voor ons. En dus is het soms nodig om erover te praten in de pers", aldus CEO Sven Jaecques.

"Maar ik wil geen grote verklaringen doen daarover. Ik weet nog niet of we supporters in tribune 2 gaan mogen zetten volgend seizoen in de Champions League. Maar we hopen er op z'n minst op in de nabije toekomst."