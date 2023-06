'RSC Anderlecht ziet het groot en wil dubbele ex-kampioen naar Lotto Park halen'

RSC Anderlecht heeft het moeilijk op de transfermarkt. En toch heeft het posities waar het absoluut versterking voor moet halen.

RSC Anderlecht is op zoek naar vers bloed voor volgend seizoen. Zeker in doel heeft het absoluut een nieuwe topper nodig om een rol van betekenis te spelen in de Jupiler Pro League.

Bart Verbruggen staat op het punt te tekenen in Brighton, terwijl Hendrik Van Crombrugge wellicht uitgeleend wordt aan KRC Genk. Een nieuwe doelman is dus essentieel.

Volgens Football League World denkt Anderlecht daarvoor aan Thomas Kaminski, ex-speler van RSC Anderlecht die met de club nog kampioen werd in de Jupiler Pro League. Hij speelde van 2010 tot en met 2016 voor paarswit.

Op dit ogenblik speelt hij nog voor Blackburn Rovers. Hij tekende er in februari nog maar een nieuw contract tot de zomer van 2025. Zijn marktwaarde is 2,2 miljoen euro, maar de vraagprijs ligt een stuk groter.

Omdat er ook binnen Engeland aardig wat interesse is en Kaminski nog een contract heeft zouden de Rovers echter iets meer dan 7,6 miljoen euro willen krijgen voor onze landgenoot. Het lijkt zo goed als onwaarschijnlijk dat Fredberg en co dat willen betalen.

Kaminski is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Nadat hij een tijdje geblesseerd out was raakte hij niet meer weer in doel bij de club, ook al is hij volledig fit.