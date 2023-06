Bart Verhaeghe geeft duidelijk signaal naar Ronny Deila: "Dan al afrekening"

Ronny Deila is de nieuwe trainer bij Club Brugge. De verwachtingen zijn bijzonder groot in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge wil na een seizoen met drie trainers en onverhoopt nog een vierde plek opnieuw uitpakken. De ambities zijn niet min, de druk des te groter dan ooit te voren. Geduld zal er in dit nieuwe seizoen niet bij zijn.

Trainer Ronny Deila weet dan ook wat hem te doen staat. In mei 2024 wil Bart Verhaeghe op de Brugse Grote Markt staan en een kampioenentitel vieren met de supporters. Er zijn dan ook geen excuses mogelijk.

In Wallonië volgen ze Deila na zijn vertrek bij Standard met argusogen op. De geliefde coach van de Rouches werkt nu voor de aartsvijand. Ze geloofden in Luik rotsvast in zijn kunnen, maar of ze hem nu nog veel succes gunnen is maar zeer de vraag.

Volgens La Dernière Heure is de druk op Deila gigantisch en krijgt hij niet veel tijd om zich in te werken. De landstitel pakken is het enige resultaat waarmee men tevreden kan en zal zijn bij Club Brugge.

“Deila heeft voor twee jaar getekend, maar zal worden afgerekend op de middellange termijn”, klinkt het in de Waalse krant. “Als hij geen kampioen wordt, is zijn seizoen een mislukking. En hij zal het moeten doen met veel minder versterkingen dan zijn voorgangers.”