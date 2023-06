Manchester City zal het zonder Kevin De Bruyne moeten doen

Momenteel is Kevin De Bruyne nog op vakantie, maar onderzoeken voor zijn vertrek hebben slecht nieuws naar boven gebracht. Manchester City zal het even zonder zijn spelmaker moeten doen.

Tijdens de Champions League finale tegen Inter Milaan moest Kevin De Bruyne noodgedwongen naar de kant. Dit omwille van een blessure aan de hamstrings. Na verder onderzoek is nu toch gebleken dat de blessure veel ernstiger is dan eerst gedacht.

Volgens het Engelse Daily Mail is de hamstringblessure veel ernstiger dan dat de medische staf van Manchester City eerst had ingeschat. Zo zou De Bruyne het begin van het seizoen moeten missen. De Community Shield (Engelse Supercup) tegen Arsenal en de openingswedstrijd tegen het Burnley van Vincent Kompany zal hij aan zich moeten laten voorbijgaan.

De medische staf van Manchester City hoopt dat hij tegen de Europese Supercup terug fit zou zijn en dat de rest van het seizoen niet in gedrag zal komen. De Bruyne kan momenteel nog even genieten van een welverdiende vakantie, maar dat zal niet zonder elke dag in de fitness aan de slag te zijn.