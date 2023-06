'Speler kondigt transfer naar OH Leuven aan... op Instagram'

OH Leuven laat zich gelden op de transfermarkt. De club kiest vooral voor jonge spelers van Belgische topclubs.

OH Leuven haalde al Mathis Sturbaut (KAA Gent), Arno Herssens (Anderlecht) en Dario Cutillas-Carpe (KRC Genk) binnen.

Ook Standard wordt niet gespaard van de Leuvense koopwoede. Zo zou Alexandro Calut op weg zijn naar Leuven. Ook een 17-jarige middenvelder van de Rouches zou de overstap maken.

Thomas Mukendi laat op zijn sociale media weten dat hij volgend seizoen in Leuven aan de slag gaat. Hij tekent een contract tot 2025. Het voorbije seizoen zat hij in de kern van SL16 FC, maar hij speelde geen enkele wedstrijd in de Challenger Pro League.

In het verleden speelde Mukendi ook al bij de jeugd van Zulte Waregem en Club Brugge. Volgend seizoen komt hij wellicht uit voor Jong OHL in eerste nationale.