Antwerp blijft inzetten op eigen jeugd en geeft talent een contract

Bij Antwerp zijn er al een aantal jonge spelers die hun kans hebben gekregen dit seizoen. Daar gaat er binnenkort nog één bijkomen.

De meest bekende jongeling van Antwerp is natuurlijk Arthur Vermeeren. De 18-jarige verdedigende middenvelder heeft zich op een aantal maanden opgewerkt tot een echte sterkhouder op het Antwerpse middenveld.

In zijn kielzog volgden er nog een aantal anderen zoals Zeno Van Den Bosch, Kobe Corbanie, Milan Smits en Gerard Vandeplas. Allen kregen ze hun kans van Mark Van Bommel afgelopen seizoen.

Profcontract

Kobe Corbanie wordt daarvoor nu alvast beloond. Royal Antwerp FC heeft via de officiële kanalen laten weten dat hij een eerste profcontract krijgt.

Kobe Corbanie (18) heeft bij Royal Antwerp FC zijn eerste profcontract getekend. De komende drie seizoenen verdedigt hij de Rood-Witte kleuren.



Proficiat met je profcontract en veel succes, Kobe! 🔴⚪ pic.twitter.com/MR0jDEwX7T — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 30, 2023

De verdediger kwam in 2018 over van Lierse en was het voorbije seizoen vooral actief bij de Young Reds in Eerste Nationale.

De komende jaren mag hij mogelijk rekenen op nog meer kansen bij de A-kern van Antwerp. Hij tekende alvast voor drie seizoenen.